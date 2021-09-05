В окружении спецназа: Мятежники арестовали президента Гвинеи

СМИ Гвинеи сообщают, что мятежникам удалось арестовать президента страны Альфу Конде. Однако официального подтверждения нет.

В Гвинее военные, устроившие переворот, задержали президента страны Альфу Конде. Об этом сообщает местный новостной портал Guineenew, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее спецназовцы под руководством полковника Мамади Думбуя устроили мятеж. Сообщается, что у них находятся и другие представители властей, но официальных подтверждений тому нет.

Сейчас в Гвинее распустили правительство и приостановили действие конституции. Полковник Мамади Думбуя распорядился закрыть внешние границы страны.

В Сети появились фото, где виден президент в окружении бойцов.