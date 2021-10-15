В окружении Макрона распознали противника русской вакцины

Журналист Анастасия Попова указала, что еврокомиссар Тьерри Бретон, лично ранее предложенный Макроном на эту должность, высказывал негативные суждения о русской вакцине.

Тележурналист, собкор ВГТРК Анастасия Попова в своём телеграм-канале указала на противника русской вакцины в окружении Макрона. Как оказалось, еврокомиссар по внутреннему рынку, в 2019-м выдвинутый французским лидером на этот пост, высказывал негативную оценку о препарате из России.

"Ярый противник нашей вакцины, потому что это миллиарды, которые три американские и одна британская компания не собираются отдавать нам. Они подмяли под себя весь европейский рынок, задавили французскую "Санофи", не разрешили ей своё производство (хотя эффективность во время испытаний была высокой) и сейчас используют мощности её заводов для того, чтобы делать там свою прививку. Запускал линию сам Макрон. Так что почти ничего личного, просто бизнес", - отметила Попова.

Напомним, что в марте этого года Бретон высказывал мнение, что Европе не понадобится "Спутник V" и что коллективный иммунитет в странах ЕС будет достигнут за счёт других препаратов.