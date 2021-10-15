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В окружении Макрона распознали противника русской вакцины

15 октября 2021, 00:25  •  31 • Политика
Журналист Анастасия Попова указала, что еврокомиссар Тьерри Бретон, лично ранее предложенный Макроном на эту должность, высказывал негативные суждения о русской вакцине.
Тележурналист, собкор ВГТРК Анастасия Попова в своём телеграм-канале указала на противника русской вакцины в окружении Макрона. Как оказалось, еврокомиссар по внутреннему рынку, в 2019-м выдвинутый французским лидером на этот пост, высказывал негативную оценку о препарате из России.
"Ярый противник нашей вакцины, потому что это миллиарды, которые три американские и одна британская компания не собираются отдавать нам. Они подмяли под себя весь европейский рынок, задавили французскую "Санофи", не разрешили ей своё производство (хотя эффективность во время испытаний была высокой) и сейчас используют мощности её заводов для того, чтобы делать там свою прививку. Запускал линию сам Макрон. Так что почти ничего личного, просто бизнес", - отметила Попова.
Напомним, что в марте этого года Бретон высказывал мнение, что Европе не понадобится "Спутник V" и что коллективный иммунитет в странах ЕС будет достигнут за счёт других препаратов.

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