В окружении Байдена сочли дальновидными предложения Путина по вопросам климата

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что в выступлении президента России были "достойные и дальновидные тезисы", по которым можно работать сообща.

Выступление президента России на виртуальном саммите по вопросам климата заинтересовало американскую сторону. Так, спецпредставитель Байдена по вопросам климата Джон Керри назвал достойным речь Владимира Путина.

Он указал, что по некоторым тезисам относительно борьбы с изменениями климата следует работать сообща. По его словам, выступление президента России было весьма рациональным.

"Оно содержало ряд достойных и дальновидных тезисов о вопросах, которые мы захотим изучить и по которым можем работать сообща", - заметил Керри.

Ранее во время онлайн-саммита произошла заминка по техническим проблемам. Во время выступления французского лидера его речь внезапно прервалась - на экранах появилась трансляция из Кремля.

Спустя несколько неловких мгновений было объявлено, что сейчас выступает Владимир Путин, но в Москву об этом сигнал не прошёл. Через некоторое время неполадки удалось устранить, и президент России выступил на саммите.