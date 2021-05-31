В округе первом: Чукотка обошла все регионы страны по зарплате

Самую высокую среднюю зарплату в России получают жители Чукотки — 124,3 тыс. рублей, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 109,6 тыс., на третьем — Москва — 104,4 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, подготовленном на основе данных Росстата за I квартал 2021 года (есть в распоряжении «Известий»). Как отмечают авторы, главным выводом исследования стало уменьшение индекса социального благополучия населения у всех субъектов, в некоторых из них сократились зарплаты и ухудшился уровень жизни. В результате в рейтинге изменились позиции лидеров. Как объясняют эксперты, это связано с последствиями влияния на экономику пандемии.

Упали в зарплате

Фонд развития гражданского общества подготовил исследование «Индекс социального благополучия регионов» по итогам I квартала 2021 года. Его критерием стало отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребкорзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге.

Особенностью этого исследования стало уменьшение индекса социального благополучия населения. Так, у лидера рейтинга он упал с 5,4 до 5,1. Также он сократился у всех субъектов по сравнению с IV кварталом 2020 года на 0,03 пункта. В итоге в топ исследования вошли 30 из 85 регионов.

Самый высокий индекс и первое место в рейтинге получил Ямало-Ненецкий автономный округ. При средней зарплате в 109,6 тыс. рублей минимальный потребительский набор в регионе обходится в 21,1 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На втором месте оказалась Москва — средняя зарплата 104,4 тыс. рублей, стоимость потребительской корзины — 24,2 тыс. На третьем — Сахалинская область — 88,1 тыс. и 20,5 тыс. рублей соответственно.

Также в первую десятку рейтинга вошла Чукотка, которая в этот раз обошла все регионы по величине зарплаты и одновременно по стоимости потребительской корзины: зарплата 124,3 тыс., потребкорзина — 29,1 тыс. рублей. За ней следует лидер прошлого года Магаданская область — 99,7 тыс. и 24,1 тыс. В 2020 году средняя зарплата составляла 127 тыс. рублей, минимальный потребительский набор — 23,6 тыс.

А вот другие субъекты свои позиции улучшили. В Ненецком автономном округе в этот раз уровень зарплаты составил 85,3 тыс. (в прошлом году было 81,5 тыс.), а прожиточный минимум — 21,5 тыс. (21,2 тыс.). В Санкт-Петербурге — 71,6 тыс. (65,4 тыс. в 2020-м), прожиточный минимум — 18,7 тыс. В ХМАО зарплата поднялась до 76,3 (с 69,7 тыс.), потребкорзина — 20,5 (20,1 тыс.).

Немного потеряли в деньгах в Якутии — средняя зарплата уменьшилась с 75,5 тыс. до 72,5, прожиточный минимум составил 21,5 тыс. рублей. В Мурманской области доходы повысились с 65,6 до 66,8 тыс., минимальный набор продуктов обходится в 20 тыс. (в 2020-м — 19,8 тыс.).

Выпала из десятки лидеров Тыва, оказавшаяся в этот раз на 21-м месте. Зарплата в регионе составила 40,7 тыс. рублей (было 49,2 тыс.), прожиточный минимум — 15,5 тыс. рублей (15 тыс. рублей).

Последние три места в рейтинге благополучия заняли Карелия, Приморский край и Новосибирская область. В первом регионе средняя зарплата составила 45,3 тыс. рублей (44 тыс.), прожиточный минимум — 18,8 тыс. рублей (17,9 тыс.). Во втором — доходы выросли с 47,3 тыс. до 48,4 тыс., а потребкорзина подорожала с 19,2 тыс. до 19,6 тыс. рублей. В третьем — 40,6 тыс. (40 тыс.) и 16,6 тыс. рублей (16,1 тыс.) соответственно.

Виновата пандемия

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с «Известиями» отметил, что результаты рейтинга интересны прежде всего тем, что можно выделить регионы, продемонстрировавшие положительную динамику по сравнению с результатами пандемийного 2020 года.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Это прежде всего Москва, Красноярский край, Республика Коми, Республика Карелия, Камчатский край, Архангельская, Томская и Ленинградская области, Хабаровский край. Отдельно нужно отметить появление в топе регионов Астраханской области, — пояснил он.

По его словам, положительная динамика — это прежде всего маркер успешного преодоления субъектами РФ социально-экономических последствий ограничительных мер, принятых в ходе пандемии. Эти регионы нашли ресурсы и эффективные методы поддержки и стимулирования социальной сферы, малого и среднего бизнеса.

— Что же касается снижения среднего показателя индекса социального самочувствия, то надо отметить незначительность падения — 0,3 единицы, то есть речь идет об отрицательной разнице между изменениями зарплаты и прожиточного минимума в среднем в 159 рублей в месяц, что в первую очередь я бы связывал с сезонным фактором: в данном случае сравнивается конец года, когда, очевидно, происходит максимальная экономическая активность, с I кварталом, когда традиционно она, напротив, минимальна, — подчеркнул Константин Костин.

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов полагает, что причиной снижения доходов населения стали последствия пандемии COVID-19.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Думаю, колебания индекса носят статистический характер и не имеют содержательного масштаба. А то, что индекс социального благополучия не

растет, достаточно закономерно для экономики, только начинающей выходить из-под влияния пандемийных факторов. Что касается стратегии для регионов, то она, конечно же, будет состоять в помощи бизнесу в создании рабочих мест и росте зарплат. В противном случае им трудно будет выполнить целевые ориентиры, поставленные программами правительства, — пояснил «Известиям» эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов с этим мнением согласен.

— На снижение индекса социального благополучия повлияло два фактора. Первый — это коронавирус, который серьезно ударил по экономике. А второй также имеет непосредственное отношение к пандемии: это рост рынка серых доходов, — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня одна из задач кабмина — вывод этих доходов из тени.