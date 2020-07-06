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В округе объявлен третий уровень опасности: в Китае у мужчины подтвердили бубонную чуму

06 июля 2020, 01:55  •  16 • В мире
В городском округе Баян-Нур на севере Китая был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности, после того как в местную больницу поступил мужчина с бобунной чумой. В окружной комиссии здравоохранения сообщили, что в регионе существует риск распространения заболевания, в связи с чем запрещаются охота на диких животных и употребление их в пищу. Местные жители также должны сообщать о внезапных смертях людей с высокой температурой. Как ранее отмечали эксперты, вспышки чумы традиционны для таких стран, как Китай и Монголия, и контролируются местными властями.
 
Gettyimages.ru © Smith Collection/Gado
 

В Китае в городском округе Баян-Нур был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности, после того как в автономном районе Внутренняя Монголия в больницу поступил мужчина с признаками бубонной чумы. Об этом сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на сообщение комитета по вопросам здравоохранения Баян-Нура.

Режим повышенной опасности будет действовать до конца текущего года.

В свою очередь, в окружной комиссии здравоохранения сообщили, что в регионе в настоящее время существует риск распространения бубонной чумы, в связи с чем запрещаются охота на диких животных и употребление их в пищу.

Местные жители должны сообщать о больных или мёртвых животных. Также необходимо сообщать о внезапных смертях людей с высокой температурой.

Позже стало известно, что у госпитализированного мужчины подтвердился диагноз.

«Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», — приводит РИА Новости заявление комитета здравоохранения Баян-Нура.

Стоит отметить, что в начале июля два случая бубонной чумы также были выявлены на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Болезнь обнаружили у мужчины и девушки, оба попали в больницу после употребления в пищу сырого мяса сурка.

В российском посольстве в Улан-Баторе пояснили, что местные жители, несмотря на запреты, продолжают охотиться и употреблять в пищу тарбаганов (монгольских сурков), так как их мясо считается деликатесом. В диппредставительстве отметили, что власти Монголии приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни. Все лица, которые могли контактировать с заболевшими, были изолированы.

Доктор медицинских наук, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также заявил, что чумной очаг, в который входит часть российской территории, давно известен, а зарегистрированная вспышка связана с пищевыми привычками местных жителей.

  • globallookpress.com
  • © Michaela Walch

Он подтвердил, что для данного очага характерен механизм заражения через мясо сусликов и сурков, которые являются природным резервуаром чумной палочки. При этом главный переносчик инфекции — блохи, которые паразитируют на местных животных, но могут переходить на человека.

«В прошлом году наши специалисты отправляли противочумный отряд на монгольскую территорию, проводили там исследования, в частности, выясняли уровень заражённости блох, которые являются классическими переносчиками чумы. На самом деле активность очага уменьшится к середине августа, когда сурки, нагуляв как следует жирок, начнут залегать в спячку», — обратил внимание Онищенко.

Он подчеркнул, что выявленная в Монголии вспышка носит локальный характер.

Случаи чумы периодически регистрируются по всему миру. Так, в мае 2019 года вспышка бубонной чумы также была выявлена в Монголии.

«В районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом», — сообщал Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что заражение произошло из-за употребления в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка. В регионе был объявлен карантин, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.

До этого в марте 2019 года ведомство предупреждало о риске заражения лёгочной чумой россиян, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республику Конго (ДРК): в Уганде на границе с ДРК были выявлены два случая подозрения на данное заболевание среди членов одной семьи.

Как пояснил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться.

«Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и думаю, что будет, — от Чингисхана и так далее. Поэтому ничего в этом удивительного нет, там есть специальные службы, в том числе наша противочумная система, которой недавно исполнилось 100 лет, и монгольские службы соответствующие, и китайский на высшем уровне, поэтому я думаю, что ничего страшного нет», — отметил он.

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