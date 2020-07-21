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В офисе Зеленского заявили о Кадырове: "Нет смысла комментировать" - и тут же нарушили своё слово
21 июля 2020, 12:00 • 125 • Политика
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили: "Нет смысла комментировать", имея в виду критику со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. И тут же Банковая нарушила своё слово.
На Банковой отметили, что в словах Кадырова имеется некая отсылка к межгосударственным отношениям, которые возможны только между действующими президентами.
"И какие [отношения] точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - подчеркнули в офисе украинского президента.
Ответ Банковой опубликовал "Интерфакс-Украина". В офисе украинского президента полагают, что Кадыров имел право на подобное заявление, как и любой человек в современном информационном мире, но это ещё не повод "для поиска каких-то тайных смыслов". Политики удивились, что некоторые СМИ личному сообщению главы Чечни придали "чрезвычайное значение".
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины юлит, виляет, пытается изобразить из себя нечто и возвысить себя. Это стало реакцией на данное полтора года назад Зеленским интервью Дмитрию Гордону. Тогда был продемонстрирован ролик "Квартала 95", на котором, среди прочих, были кадры с плачущим главой Чечни. Кадыров призвал Зеленского подтвердить свои извинения, в противном же случае придётся отвечать лично перед ним, но "не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чечни, память которого вы оскорбили".
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