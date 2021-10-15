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В офисе Зеленского заявили о девяти сценариях войны с Россией

15 октября 2021, 23:10  •  50 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По мнению чиновника, "ключ" к решению проблемы находится в Кремле
Киев принимает все возможные меры для того, чтобы подготовиться к любой агрессии в отношении украинской территории. Такое заявление сделал советник офиса президента Алексей Арестович, озвучивший основные достижения администрации в этом направлении.
По словам чиновника, политическое руководство страны уже "осуществило стратегическое планирование", рассмотрев девять сценариев, которые чиновник не стал озвучивать.
Тем не менее, указал Арестович, Киев подготовил в рамках указанных сценариев целый комплекс мероприятий – от инцидентов на границе до полномасштабного военного конфликта с Россией. В плановую деятельность включено партнерство с блоком НАТО.
"Министр обороны США  прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействия, вплоть до производства совместной военной техники, это также в планах", – заявил Арестович.
Чиновник заявил, что на Украине строится НИЦ по беспилотникам недалеко от города Васильков в Киевской области – с привлечением турецких партнеров.
Арестович также перечислил основные стратегические документы, которые успел принять Киев. По мнению представителя офиса Зеленского, страна нуждается в отдельной системе нормативно-правовых актов по обеспечению национальной безопасности "сверху донизу, до последнего солдата".
Вместе с тем чиновник заявил, что судьба Нормандского формата определяется визитом Нуланд в Москву и позицей Германии с Францией.
"И мы можем сказать, что нам с ними такая встреча необходима. Ключ – в голове одного человека, его зовут его Владимир Путин, а решение – в Кремле", – заявил укранский госсдужащий.
По словам Арестовича, для урегулирования ситуации в Донбассе и "деоккупации" Крыма достаточно лишь пары звонков президента России.

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