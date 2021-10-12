В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что первого дня избрания нового президента Украины ситуация в стране напоминает "интересный анекдот".

Эск-президент России Дмитрий Медведев в своей недавней статье заявил, что не видит смысла в прямом диалоге с действующими властями Украины. Арестович же в эфире телеканала "Наш" рассказал, что оппозиция внутри страны постоянно бросает обвинения команде Зеленского, якобы та охотнее отстаивает интересы России, нежели Украины.

"А русские говорят, что Зеленский не продвигается", - цитирует слова украинского политика РИА Новости. В России не видят положительных результатов политики Зеленского, поэтому не Москве не интересно поддерживать диалог с Киевом, уверен он.

Арестович также с сожалением подчеркнул, что Россия не хочет даже касаться вопроса принадлежности Крымского полуострова.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что поведение Зеленского может загнать Украину в тяжелейший кризис.