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В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот

12 октября 2021, 05:55  •  18 • Политика
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что первого дня избрания нового президента Украины ситуация в стране напоминает "интересный анекдот".
Эск-президент России Дмитрий Медведев в своей недавней статье заявил, что не видит смысла в прямом диалоге с действующими властями Украины. Арестович же в эфире телеканала "Наш" рассказал, что оппозиция внутри страны постоянно бросает обвинения команде Зеленского, якобы та охотнее отстаивает интересы России, нежели Украины.
"А русские говорят, что Зеленский не продвигается", - цитирует слова украинского политика РИА Новости. В России не видят положительных результатов политики Зеленского, поэтому не Москве не интересно поддерживать диалог с Киевом, уверен он.
Арестович также с сожалением подчеркнул, что Россия не хочет даже касаться вопроса принадлежности Крымского полуострова.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что поведение Зеленского может загнать Украину в тяжелейший кризис.

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