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В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»
21 декабря 2019, 01:24 • 28 • Украина
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
globallookpress.com
Об этом сообщает «Громадське».
«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд», — заявил он.
Помощник украинского президента заявил, что выплата будет произведена деньгами. СМИ уточняет, что ранее рассматривалась возможность погашения долга газом.
Ермак подчеркнул, что 21 декабря в офисе президента Украины запланирован пресс-брифинг, в ходе которого будут сообщены подробности о договорённостях.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.
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