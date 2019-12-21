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В офисе Зеленского заявили, что Россия выплатит $3 млрд «Нафтогазу»

21 декабря 2019, 01:24  •  28 • Украина
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает «Громадське».

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договорённостям Украина по решению Стокгольмского арбитража получит $3 млрд», — заявил он.

Помощник украинского президента заявил, что выплата будет произведена деньгами. СМИ уточняет, что ранее рассматривалась возможность погашения долга газом.

Ермак подчеркнул, что 21 декабря в офисе президента Украины запланирован пресс-брифинг, в ходе которого будут сообщены подробности о договорённостях.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. 

Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.

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