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В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
03 декабря 2019, 23:54 • 17 • Украина
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к нормандскому саммиту. В ходе встречи были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявили в пресс-службе главы государства.
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Как отмечается, Зеленский «чётко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путём и необходимости достижения мира» политико-дипломатическими методами.
«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса», — говорится в сообщении.
Указывается, что в рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский поручил главе Генштаба ВС Украины Руслану Хомчаку «посетить территорию проведения операции объединённых сил».
Ранее украинский депутат Давид Арахамия заявил, что Зеленский вместе с экспертами прорабатывает «сотни сценариев» нормандского саммита в Париже.
28 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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