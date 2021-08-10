В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко

На Украине назвали безосновательными обвинения белорусского лидера в том, что с территории Незалежной идёт переброска боевиков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали слова Александра Лукашенко. Белорусский лидер ранее заявил, что с территории Незалежной на белорусскую территорию происходит переброска оружия и тренированных боевиков. При том, уточнили в Минске, украинские власти причастны к подготовке боевиков.

В Киеве не согласились с такими замечаниями. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров передал реакцию Зеленского на сказанное белорусским политиком. В частности, Зеленский считает такие обвинения безосновательными.

Президент страны борется с боевиками, а не тренирует их, также подчеркнул Никифоров. Пресс-секретарь украинского лидера также добавил, что такие заявления из Минска были сделаны, чтобы отвлечь внимание от событий, которые происходили в республике в прошлом году.

В Незалежной Белоруссию считают другом, но в случае "недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко" Киев грозит мощной "ответкой".

"Это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - пояснил Никифоров.