Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ветеран о комичных "покушениях": Сталкер пробрался к президенту, а тот...
Почему пожары в Сибири взволновали Россию именно в 2019-ом? (Анна Сочина)
Новая армия Путина напугала американцев
"Удивительно, но ещё жив": Крапивница обыкновенная превратила Навально...
Главная / Украина

В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана

01 августа 2019, 23:24  •  67 • Украина
Заместитель главы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка прокомментировал сообщения СМИ о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
 
РИА Новости
 

«Это чепуха... не дождётесь», — приводит УНИАН ответ Рябошапки на просьбу прокомментировать эти заявления СМИ.

По его словам, эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

«Выясняем, без комментариев», — заявили в пресс-службе украинского президента, отвечая на вопрос, подал ли Богдан в отставку.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 13:39
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
01 августа 2019, 03:54
«Будут обслуживать западный бизнес»: к чему могут привести экономические реформы Зеленского
01 августа 2019, 16:54
Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений
01 августа 2019, 13:39
В Киеве заявили об обесточивании шахт госпредприятия
01 августа 2019, 13:39
ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов
01 августа 2019, 23:24
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголов...
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Рос...
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вм...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 18:39
«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
26 июля 2019, 17:54
«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
27 июля 2019, 23:24
Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы
27 июля 2019, 11:54
Генерал КГБ Филипп Бобков унес в могилу тайну, кто развалил Советский Союз
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
31 июля 2019, 08:39
"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.