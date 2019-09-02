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В офисе Зеленского подтвердили работу по обмену заключёнными с Россией

02 сентября 2019, 12:39  •  69 • Украина
Работа по согласованию возможности обмена заключёнными между Украиной и Россией продолжается, подтвердил помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
 
© president.gov.ua
 

«У меня есть большая надежда на то, что это произойдёт в самом скором времени. Работа ведётся, уверяю вас», — цитирует Ермака Интерфакс-Украина.

При этом помощник Зеленского призвал не распространять непроверенную информацию по данной теме.

«Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтверждённых данных», — подчеркнул он.

Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал отказаться от пиара на теме обмена заключёнными.

В пресс-службе Зеленского пообещали разместить официальную информацию после завершения процесса обмена.

В свою очередь, в Кремле заявили, что сторонам удалось добиться некоторого прогресса в согласовании вопроса обмена заключёнными.

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