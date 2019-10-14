В офисе Зеленского оценили реакцию на согласование формулы Штайнмайера

Заместитель председателя офиса президента Украины Юрий Костюк прокомментировал реакцию украинского общества на согласование формулы Штайнмайера.

Как он отметил «Громадське», власти уделили недостаточно внимания коммуникации с украинцами по этому вопросу.

«Да, мы в чём-то согласны, признаём, но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договорённостей, а в плане определённой дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаём, что где-то был недостаток коммуникации», — сказал он.

По его словам, людей охватил страх из-за согласования формулы Штайнмайера, при этом многие украинцы просто не понимают её сути, зачем она нужна.

«Она является главным страхом. Очень большой процент людей вообще её не понимает, не понимает её сути, что именно она предусматривает», — добавил Костюк.

Отдельно он указал, что акции протеста против формулы Штайнмайера являются нормальным явлением и граждане могут выражать своё мнение, а власть должна прислушиваться к протестующим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда неудачно выстроила коммуникацию и недостаточно донесла до украинских граждан суть формулы Штайнмайера.

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера.

Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.