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В офисе Зеленского оценили отказ кабмина рассматривать отставку Кличко

14 августа 2019, 16:54  •  79 • Украина
Вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко и ещё ряда глав областных государственных администраций будет рассматривать новый кабинет министров Украины после его формирования.
 
РИА Новости
 

Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявили в пресс-службе офиса украинского лидера, комментируя отказ правительства во главе с Владимиром Гройсманом рассматривать отставку Кличко.

«Новый состав правительства рассмотрит вопросы по тем главам областных государственных администраций, назначенным во времена Петра Порошенко, которых не может рассмотреть нынешнее правительство», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь премьера Украины Василий Рябчук сообщил, что кабмин не станет рассматривать вопрос об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В конце июля украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от правительства уволить Кличко.

Эксперт Михаил Погребинский прокомментировал в беседе с ФАН требование Зеленского. 

Подробнее — в материале RT.

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