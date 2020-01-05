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В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

05 января 2020, 18:24  •  108 • Украина
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
 
© Michael Reimers/imago stock&people globallookpress.com
 

Об этом Кориневич написал в своём Facebook.

«Президент Украины не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и к пересечению им государственной границы», — заявил он.

По его словам, данный вопрос находится в компетенции Госпогранслужбы страны.

Как сообщает РИА Новости, Dr. Alban выступил в шоу «Вечерний квартал» в Киеве. По данным агентства, певец заявил в соцсетях, что смог приехать в Киев после вмешательства Зеленского.

В декабре Dr. Alban опубликовал в своём Instagram видео со встречи с Зеленским и участниками шоу «Вечерний квартал». По его словам, ему был запрещён въезд на Украину из-за его выступления в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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