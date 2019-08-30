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В офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключёнными
30 августа 2019, 09:54 • 90 • Украина
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
© РИА Новости
«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники», — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера.
Отмечается, что информация о завершении обмена появится на всех официальных каналах.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что в киевском аэропорту Жуляны должен приземлиться самолёт с заключёнными, которые были переданы Россией в рамках обмена.
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