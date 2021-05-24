В офисе Зеленского обнаружили "русский след" в принудительной посадке самолёта в Минске

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул свою версию организации экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что экстренная посадка лайнера Ryanair в Минске была выгодна России.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair рейса Афины - Вильнюс из-за угрозы на борту был посажен в Минске. Среди пассажиров самолёта оказался основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался властями Белоруссии за причастность к массовым беспорядкам в республике в 2020 году после выборов президента.

Подоляк уверен, что инцидент с самолётом - "это прямое проявление международного терроризма".

Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в России,

- утверждает украинский чиновник.

Подоляк утверждает, что из-за ЧП с самолётом, "несомненно... главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является Россия".

Этот фантастический по цинизму и изощрённости акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жёсткой юридической оценки,

- также отметил советник офиса президента Украины.

Он уверен, что Белоруссию ждёт "запрет на небо" или "изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром", а также "персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария".

Также украинский деятель уверен, что Александр Лукашенко и Белоруссия "окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности", передаёт "Интерфакс-Украина".

Роман Протасевич после посадки самолёта и досмотра пассажиров был задержан в Минске. В Белоруссии он является фигурантом уголовного дела, ему грозит тюремный срок.