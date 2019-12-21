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В офисе Зеленского назвали принципиальными договорённости по транзиту

21 декабря 2019, 01:24  •  27 • Украина
Представителям Еврокомиссии, Украины и России удалось окончательно договориться по принципиальным условиям продолжения транзита российского газа через территорию Украины, заявили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
 
globallookpress.com © Paul Zinken/dpa
 

«Представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня (20 декабря. — RT) достигли окончательной договорённости по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий», — говорится в сообщении в Facebook.

В офисе украинского президента уточнили, что все подробности нового газового контракта с Россией будут раскрыты на специальном брифинге 21 декабря министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил о согласовании пятилетнего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

Подписание документа должно состояться до конца 2019 года.

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