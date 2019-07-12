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В офисе Зеленского назвали фейком информацию об обысках

12 июля 2019, 12:39  •  20 • Украина
Государственное бюро расследований Украины не проводило следственных действий в офисе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.
 
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Там отметили, что следователи приходили только 29 мая по поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра администрации президента.

«Больше не были. Эта информация — фейк. Просим опровержения», — цитирует сообщение «Украинская правда».

В ГБР также опровергли данную информацию.

Ранее издание «Главком» со ссылкой на источники сообщило о следственных действиях в офисе Зеленского.

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