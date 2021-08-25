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В офисе Зеленского намекнули на психические проблемы у Порошенко

25 августа 2021, 16:05  •  102 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев опроверг причастность к скандальному инциденту с зеленкой
Недавно все украинское общество взбудоражила новость о так называемом нападении на бывшего местного президента Петра Порошенко. Политика облили зеленкой. Комментарий по поводу резонансной ситуации дали в офисе нынешнего главнокомандующего Незалежной Владимира Зеленского.
Представители киевского режима отреагировали на заявление Порошенко. Тот сразу же решил использовать громкое происшествие в своих интересах. Политик заявил, что к нападению на него причастны нынешние власти и даже сам Зеленский. Мол, таким образом они пытаются бороться с сильным политическим соперником. Судя по всему, так Порошенко старается привлечь к себе внимание и напомнить о собственном существовании.
По мнению советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, Порошенко страдает серьезным недугом.
"Заявления Порошенко нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий", – отрезал политик в беседе с изданием Liga.net. 
Подоляк подчеркнул, что украинские власти не имеют никакого отношения к инциденту с зеленкой. В целом, сподвижник Зеленского считает, что произошедшее с Порошенко является обычным бытовым хулиганством. Нападавший решил выразить свое негативное отношение к скандальному политику и атаковал его, вооружившись бутылочкой с лекарством.
Стоит отметить, что Порошенко весьма высокого мнения о себе и своей значимости. Недавно он заявил, что действующий глава Незалежной боится своего политического оппонента даже больше, чем российского лидера Владимира Путина.

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