В офисе Лукашенко рассекретили детали новой конституции Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Основной закон определит новые требования для президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом прошлого года после скандальных выборов и сопутствующих им акций протестов обещал гражданам изменить конституцию страны, чтобы перераспределить баланс сил. Текст основного закона до сих пор не обнародован, хотя референдум планируется провести всего через несколько месяцев. Тем не менее, некоторые детали новой конституции уже известны.

Завесу тайн приоткрыла заместитель руководителя администрации главы РБ Ольга Чуприс. Она подчеркнула, что Белоруссия, согласно документу, останется президентской республикой. Однако чиновница поспешила заверить зрителей телеканала ОНТ, что новая конституция будет заточена не под Лукашенко, хотя и предоставит широкие полномочия главе государства.

По ее словам, изменения произойдут в части ограничений, предъявляемых президенту Белоруссии. В частности, конституционная комиссия решила повысить возрастной ценз для кандидатов до сорока лет. Кроме того, избраться на должность смогут только люди, получившие гражданство РБ по рождению.

Чуприс также отметила, что полномочия главы государства будут ограничены двумя сроками. По ее словам, сегодня молодежь "взрослеет" медленнее, поэтому комиссия решила, что возраст кандидатов должен быть увеличен. Чиновница подчеркнула, что ценз о гражданстве предложил белорусский народ, поэтому его никто не посмел отвергнуть.

Напомним, в том же интервью Чуприс высказалась о миграционном кризисе. Она призвала страны Евросоюза решать пограничный конфликт совместно с Белоруссией.