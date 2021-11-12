Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Ликвидация Украинской провокации
Главная / Политика

В офисе Лукашенко рассекретили детали новой конституции Белоруссии

12 ноября 2021, 14:30  •  129 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Основной закон определит новые требования для президента РБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом прошлого года после скандальных выборов и сопутствующих им акций протестов обещал гражданам изменить конституцию страны, чтобы перераспределить баланс сил. Текст основного закона до сих пор не обнародован, хотя референдум планируется провести всего через несколько месяцев. Тем не менее, некоторые детали новой конституции уже известны.
Завесу тайн приоткрыла заместитель руководителя администрации главы РБ Ольга Чуприс. Она подчеркнула, что Белоруссия, согласно документу, останется президентской республикой. Однако чиновница поспешила заверить зрителей телеканала ОНТ, что новая конституция будет заточена не под Лукашенко, хотя и предоставит широкие полномочия главе государства.
По ее словам, изменения произойдут в части ограничений, предъявляемых президенту Белоруссии. В частности, конституционная комиссия решила повысить возрастной ценз для кандидатов до сорока лет. Кроме того, избраться на должность смогут только люди, получившие гражданство РБ по рождению. 
 
 
Чуприс также отметила, что полномочия главы государства будут ограничены двумя сроками. По ее словам, сегодня молодежь "взрослеет" медленнее, поэтому комиссия решила, что возраст кандидатов должен быть увеличен. Чиновница подчеркнула, что ценз о гражданстве предложил белорусский народ, поэтому его никто не посмел отвергнуть.
Напомним, в том же интервью Чуприс высказалась о миграционном кризисе. Она призвала страны Евросоюза решать пограничный конфликт совместно с Белоруссией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





129
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 12:10
После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида
12 ноября 2021, 02:50
Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
07 ноября 2021, 05:00
«Укрзализныця» украла у РЖД 20 локомотивов. Чем объясняется угольная блокада?
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
05 ноября 2021, 18:35
"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.