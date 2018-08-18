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В одну дудку

18 августа 2018, 00:09  •  50 • Карикатуры

Американский конгрессмен Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг "российского заговора". По его словам, подобная ситуация мешает развитию отношений Москвы и Вашингтона.

© Виталий Подвицкий

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