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В одну дудку
18 августа 2018, 00:09 • 50 • Карикатуры
Американский конгрессмен Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг "российского заговора". По его словам, подобная ситуация мешает развитию отношений Москвы и Вашингтона.
© Виталий Подвицкий
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