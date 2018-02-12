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В одном шаге от колоссальной ошибки: Лавров предупредил Порошенко

12 февраля 2018, 03:54  •  253 • Политика
Глава МИД России назвал украинский закон о реинтеграции Донбасса колоссальной ошибкой‍, которая может дорого обойтись президенту Украины Петру Порошенко.
Сергей Лавров предупредил президента Украины Петра Порошенко о колоссальной ошибки, которую тот может совершить. По словам руководителя МИД РФ, речь идет о законе реинтеграции Донбасса, который собираются принять на Украине.
Лавров особо подчеркнул, что в последнее время и в Европе крайне недовольны происходящим на Украине. И внимательно наблюдают за развитием ситуации. "Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку", - пояснил глава российского МИД, добавив, что сейчас Порошенко находится в одном шаге от этого.
В интервью телеканалу "Россия-1" Сергей Лавров уточнил, что речь идет также и о законе об образовании.

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