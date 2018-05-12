В одном потоке: повлияет ли запуск Трансанатолийского TANAP на экспорт российского газа

Трансанатолийский газопровод (TANAP) скоро будет запущен в эксплуатацию — торжественное открытие магистрали намечено на 12 июня 2018 года. Об этом рассказал министр энергетики Турецкой Республики Берат Албайрак. TANAP называют конкурентом российским проектам в энергетической сфере: по нему углеводородное сырьё с азербайджанских месторождений будет поставляться в Турцию и Европу. Предполагается, что к поставкам присоединятся такие крупные экспортёры, как Иран и Туркмения. RT разбирался, следует ли России опасаться газового соперничества на южном направлении.

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берат Албайрак назвал дату ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP). Газовая магистраль будет запущена уже через месяц, 12 июня 2018 года. Церемония открытия состоится при участии лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также иностранных правительственных делегаций.

Министр энергетики Турецкой Республики сравнил TANAP с другим газотранспортным проектом — Nabucco. «Обсуждения по вопросу реализации Nabucco продолжались долгие годы, но подвижек достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу», — цитирует Албайрака агентство Anadolu.

Министр энергетики Турции Берат Албайрак

Reuters

© Murad Sezer

Первые поставки газа по трубопроводу начнутся уже 30 июня. Об этом в апреле рассказал генеральный директор проекта Салтук Дюзйол.

Потребительский бум

Напомним, что Трансанатолийский газопровод является составной частью энергетического проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) наряду с проектом Трансадриатичского газопровода (TAP).

Маршрут TANAP в Европу из Азербайджана пролегает через Грузию и Турцию, а TAP — через Грецию, Албанию и Италию. Планируется, что по обеим веткам европейским потребителям будет поставляться газ с месторождения Шах-Дениз. Напомним, что 8 мая министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов назвал суммарный объём добытого в месторождении природного газа за период с 2005 по 2018 год — 91,7 млрд куб. м сырья. Также ведётся разработка второй стадии месторождения Шах-Дениз-2.

Планируется, что добыча газа здесь будет начата уже осенью текущего года — такой прогноз ранее представили в государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR. Впрочем, поначалу природный газ будет выкачиваться в небольших объёмах, а по TANAP будет поставляться газ с ныне работающего месторождения Шах-Дениз-1.

Оператором разработки Шах-Дениз-2 является британская компания BP. В ней ожидают, что в 2019 году объёмы поставок азербайджанского газа на турецкий рынок увеличатся до 8,5 млрд куб. м, в то время как в 2017 году этот показатель составил 6,5 млрд куб. м. К 2021 году объём добываемого на месторождении Шах-Дениз-2 газа планируется довести до показателя 25 млрд куб. м в год.

Всего же объёмы разведанных в Азербайджане месторождений природного газа составляют порядка 2,5 трлн куб. м. Для сравнения: газовые ресурсы Катара достигают 20 трлн куб. м, доказанные запасы Ирана превышают 33 трлн куб. м. Поэтому азербайджанские поставки не повлияют на энергетический баланс Евросоюза, потребности которого только в 2016 году составили 531 млрд куб. м газа. Баку же планирует на первых порах поставлять по TANAP в Европу 10 млрд куб. м природного газа в год, и ещё 6 млрд куб. м будет экспортироваться на турецкий рынок. В 2017 году потребление природного газа в Турции составило 53, 484 млрд куб. м — такую статистику представили ранее в Управлении по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

«Представляется, что серьёзной конкуренции азербайджанские поставки не составят, даже если говорить о турецком рынке, — отметил в интервью RT заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — В прошлом году Турция максимально закупала газ из всех возможных источников, а для расширения поставок в будущем необходимо нарастить инфраструктуру. Потребление газа в Турции растёт по ряду причин: это и общий рост экономики, и развитие газификации, и рост газовой генерации — там есть все перспективы для интенсивного расширения потребления».

Работы по укладке труб газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Похожей точки зрения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Как пояснил эксперт в интервью RT, когда начинал строиться «Турецкий поток», TANAP уже реализовывался, и его наличие было учтено при планировании нашего газопровода.

«В любом случае первой ветке «Турецкого потока» этот проект не составит конкуренцию, речь идёт о поставках на турецкий рынок. Что же касается второй ветки, то здесь всё зависит от позиции Евросоюза. Но как бы то ни было, Турция превращается в достаточно серьёзный газовый хаб и заинтересована в реализации обоих проектов», — подчеркнул Пикин.

Потенциальные партнёры

Проектная мощность веток ЮГК составляет 30—31 млрд куб. м газа в год, в перспективе она может быть расширена до 60 млрд куб. м. В Баку рассчитывают, что к поставкам газа по «Южному газовому коридору» в будущем смогут присоединиться и другие экспортёры — в этой роли рассматриваются, например, Иран и Туркменистан. О том, что Тегеран заинтересован принять участие в проекте, ранее заявлял министр нефти Ирана Бижан Зангане. В планах иранской стороны — наращивание экспортных поставок газа с 60 млн куб. м в сутки до 200 млн куб. м к 2021 году. Об этом 11 мая сообщил глава Национальной иранской газовой компании (NIGC). При этом, как пояснили в компании, приоритетными направлениями сбыта сырья для Тегерана сегодня являются соседние страны.

По мнению экспертов, в первую очередь речь идёт о Пакистане и Индии. В ноябре 2017 года Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газотранспортной магистрали из исламской республики в Индию, в котором также примут участие индийские и пакистанские компании. В то же время планы по поставкам иранского газа на европейский рынок могут натолкнуться на противодействие со стороны США. Напомним, что 8 мая 2018 года Белый дом объявил о выходе США из сделки по иранской ядерной программе (СВПД), кроме того, американский Минфин ввёл новые санкции против иранских компаний, занятых валютными операциями. Хотя в Евросоюзе заявляют о намерении отстаивать собственные экономические интересы невзирая на позицию Вашингтона, ситуация, по мнению экспертов, остаётся нестабильной.

Со своей стороны, Ашхабад давно ведёт переговоры с Евросоюзом о возможных поставках туркменского газа через «Южный газовый коридор» — для этого необходимо сначала проложить газопровод по дну Каспийского моря. Отметим, что разговоры о строительстве такой газовой магистрали ведутся на протяжении двух десятилетий, и одним из существенных препятствий является неопределённость правового статуса Каспийского моря.

«В первую очередь, вся инфраструктура создаётся под азербайджанский газ. О том, что в проекте может быть задействован газ из других источников, разговоры ведутся уже не один десяток лет. Для этого есть естественные ограничения: к примеру, Иран сейчас не полностью использует собственные газопроводные мощности: какой ему смысл идти в TANAP через Азербайджан? Имеются затруднения и в отношении Туркменистана», — считает Алексей Гривач.

Непрямой реэкспорт

Эксперты не исключают, что одним из участников проекта «Южный газовый коридор» в будущем может стать российский «Газпром». Напомним, что в прошлом году российская госкомпания и Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) подписали контракт, по условиям которого Россия будет поставлять в республику 1,6 млрд куб. м газа в год, — на фоне развития экспортных проектов Баку обратился к импортным поставкам газа для внутреннего потребления.

Параллельно продолжается строительство газопровода «Турецкий поток» — 1 мая 2018 года была завершена глубоководная укладка первой нити магистрали, предназначенной для экспорта газа на турецкий рынок. В третьем квартале 2018 года начнутся работы по прокладке второй нити — по ней природный газ будет поставляться в Европу. Суммарная запланированная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Напомним, что в 2016 году уровень добычи природного газа «Газпромом» составил 419,1 млрд куб. м.

Отметим, что в январе 2017 года российская энергетическая компания уже обсуждала возможность использования одной из веток ЮГК — Трансадриатического газопровода — для экспорта российского газа в Европу. Об этом рассказал журналистам зампред «Газпрома» Александр Медведев на пресс-конференции в столице Австрии.

Такой вариант развития событий, несомненно, расстроит Вашингтон, с самого начала поддерживавший проект ЮГК: в Белом доме считают, что запуск Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов внесёт значительный вклад в энергетическую безопасность Европы и поможет европейцам избавиться от монополизма «Газпрома». Выступая на международной конференции «Нефть и газ Каспия — 2017» в мае 2017 года, президент США Дональд Трамп заявил о приверженности американских властей проекту «Южного газового коридора».

«Энергетика и политика сейчас неразрывно связаны, и, конечно, США будут против того, чтобы Россия вошла в этот проект, — несомненно, американская сторона попытается оказать давление», — отметил Серегй Пикин.

Дональд Трамп

Reuters

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Однако, по мнению эксперта, вероятность того, что в поставках по «Южному газовому коридору» может принять участие российская сторона, довольно высока.

«Согласно принципам конкуренции в поставках должны принимать участие разные экспортёры, и почему бы одним из них не стать «Газпрому»? Это вполне возможный вариант, — отметил Пикин. — Анкара точно не станет возражать против этого. Что же касается возможной позиции Баку, то она прояснится в ходе переговоров».

С точки зрения Алексея Гривача, прежде всего российский газ может быть задействован в скрытом реэкспорте топлива в Европу и Турцию. Дело в том, что спрос на газ растёт и на внутреннем азербайджанском рынке, поэтому Баку и начал импорт газа из России.

«Такая практика существует, но для покупателей азербайджанского газа это определённый сигнал о том, что выполнение всех обязательств со стороны Баку не гарантировано без дополнительных схем. Это не будет прямым реэкспортом, но покрытие собственных потребностей за счёт импорта в этой ситуации можно отнести к скрытому реэкспорту. Что же касается второй ветки ЮГК — TAP, то газопровод пока не достроен. Если после запуска этой ветки выяснится, что азербайджанского газа не хватает для её заполнения, не исключено, что газ из «Турецкого потока» может быть доставлен европейским потребителям по этой магистрали, чтобы она не простаивала», — подвёл итог Гривач.