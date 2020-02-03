В одни ворота

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать. Представитель российского МИД Мария Захарова сравнила эти слова с требованием репараций со стороны Польши и заявила о проблемах "с будущим" среди элит этих стран.