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В одни ворота

03 февраля 2020, 15:09  •  133 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, продолжает действовать. Представитель российского МИД Мария Захарова сравнила эти слова с требованием репараций со стороны Польши и заявила о проблемах "с будущим" среди элит этих стран.

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