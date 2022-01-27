В ОДКБ одёрнули Таджикистан и Киргизию: "Немедленно прекратить огонь на границе"

Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе между странами. В Киргизии заявили, что инцидент – тщательно подготовленная провокация.

После перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии генсек ОДКБ Станислав Зась призвал стороны немедленно прекратить огонь. Соответствующее заявление распространила пресс-служба организации.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в четверг 27 января. Между пограничниками Таджикистана и Киргизии возник конфликт, который обернулся перестрелкой. Киргизская погранслужба считает ситуацию на границе с Таджикистаном провокацией, утверждает, что она была подготовлена заблаговременно.

Напомним, что и Киргизия, и Таджикистан являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому вооружённый конфликт между ними является вызовом организации.