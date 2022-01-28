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В ОДКБ надо навести порядок. Киргизия и Таджикистан повторяют ошибку НАТО

28 января 2022, 01:30  •  83 • Политика
Киргизия и Таджикистан повторяют ошибку НАТО, устраивая разборки друг с другом на границе, считает политолог Дмитрий Дробницкий. Он призвал навести порядок в рядах ОДКБ.
Так эксперт прокомментировал обострение на границе между Киргизией и Таджикистаном, где в четверг снова была слышна стрельба. В Бишкеке заявили, что в результате пограничного инцидента пострадали восемь граждан страны. Там также сообщили, что таджикские пограничники применили гранатомёты и миномёты.
Дробницкий отметил, что это напомнило ему конфликт между Турцией и Грецией, которые тоже находятся в одном военном блоке.
Две страны ОДКБ снова стреляют друг в друга на границе. В своё время члены НАТО Турция и Греция воевали между собой. Но можно было и не брать с "партнёров" дурных примеров. Надо наводить порядок в своём ближайшем окружении,
- пишет эксперт в Telegram.
Скриншот: Telegram/ДРОБНИЦКИЙ
Поводом для конфликта стало решение таджикских военных перекрыть дорогу, которая находится между городами Исфара и Баткен. Это уже не первый случай стрельбы между киргизскими и таджикскими пограничниками. Дело в том, что граница между двумя государствами проложена не слишком чётко. Есть участки, на которые претендуют обе стороны.

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