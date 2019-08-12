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В одиночку поехал на вершину горы: В Таиланде погиб российский мотоциклист - СМИ
12 августа 2019, 22:54 • 38 • В мире
СМИ сообщают о гибели российского мотоциклиста в Таиланде. По предварительным данным, со слов друзей, мужчина в одиночку поехал на вершину горы, но не справился с управлением и упал.
В Таиланде погиб один из российских туристов. Как пишут СМИ, 35-летний мужчина - мотоциклист. По предварительным данным, он умер из-за серьезной травмы головы, которую получил во время падения с мотоцикла.
Со слов его друзей, тот в одиночку поехал на вершину горы, но в какой-то момент не справился с управлением на горной дороге и упал. Травмы, которые получил при падении мужчина, оказались не совместимы с жизнью.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Nation.
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