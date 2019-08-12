В одиночку поехал на вершину горы: В Таиланде погиб российский мотоциклист - СМИ

В Таиланде погиб один из российских туристов. Как пишут СМИ, 35-летний мужчина - мотоциклист. По предварительным данным, он умер из-за серьезной травмы головы, которую получил во время падения с мотоцикла.

Со слов его друзей, тот в одиночку поехал на вершину горы, но в какой-то момент не справился с управлением на горной дороге и упал. Травмы, которые получил при падении мужчина, оказались не совместимы с жизнью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Nation.