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В один клик: каково будущее дистанционного голосования

16 сентября 2020, 03:00  •  55 • Политика
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) могут распространить на все регионы России к президентским выборам в 2024 году, рассчитывают в Общественной палате. В этом году воспользоваться новым форматом во время единого дня голосования можно было лишь в Ярославской и Курской областях, а также в Москве (в столице выбирали муниципальных депутатов по двум округам). Сейчас Центризбирком разрабатывает организационные и технические решения, которые позволят расширить систему дистанционного электронного голосования, сказали «Известиям» в ЦИК. При этом необходимо законодательно закрепить технический регламент наблюдения за онлайн-выборами, добавили в ОП. Расширение практики дистанционного голосования поддержали и в СПЧ.

Цифровые перспективы

Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации в России, заявил «Известиям» первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Речь в том числе и о введении дистанционного электронного голосования, которое, по его мнению, позволяет бороться с фальсификациями на выборах.
— Голосование с применением блокчейна, нескольких электронных ключей и распределенного доступа к информации снимает многие вопросы о возможных подтасовках на выборах и делает процесс более прозрачным. Мы в Общественной палате, в координационном совете по общественному наблюдению на выборах поддерживаем развитие дистанционного голосования, — сообщил Артем Кирьянов.
Он отметил, что в России еще предстоит законодательно закрепить технический регламент наблюдения за онлайн-выборами. В ОП рассчитывают, что на общероссийскую электронную систему удастся выйти к 2024 году, а возможно, и раньше.
Сейчас Центризбирком России разрабатывает организационные и технические решения, которые позволят расширить систему дистанционного электронного голосования. Об этом «Известиям» заявил член ЦИК Антон Лопатин.
— ЦИК России считает возможным дальнейшее апробирование целевых решений по дистанционному электронному голосованию в режиме эксперимента на отдельных территориях в субъектах Российской Федерации, — заявил он.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила в эксклюзивном интервью «Известиям», что уже через год, к выборам в Госдуму, онлайн-голосование будет применено более широко.
В Совете по правам человека (СПЧ) считают, что любой регион России при желании местных властей сможет внедрить у себя технологию ДЭГ. Об этом «Известиям» сообщил член СПЧ, председатель совета общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов.
— Общероссийский потенциал очень высокий. У нас уже огромное число людей пользуется интернетом в ежедневном режиме. Есть столицы продвинутых субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Они должны быть лидерами, — сообщил Игорь Борисов.
Тем не менее, по его словам, наибольшая заинтересованность в онлайн-голосовании — у протяженных регионов, для которых это жизненно необходимо. К ним относятся, например, Красноярский край и Якутия. Также эксперт отметил важность эффективного общественного контроля за процедурами ДЭГ.
— Речь идет о готовности местного правозащитного сообщества наблюдать за этими процедурами. При отсутствии такой опции — с подачи политиков и участников избирательного процесса — могут возникнуть негативные оценки этих процедур, что подорвет доверие к избирательной системе в целом, — подчеркнул Игорь Борисов.

Точечный эксперимент

Дистанционное голосование для ЦИК — очень важный эксперимент, направленный на повышение удобства избирательного процесса, заявил «Известиям» член комиссии Евгений Шевченко. В прошлом году такая практика применялась в трех округах на выборах в Мосгордуму. Этим летом — в ходе общероссийского голосования по Конституции — возможностью проголосовать дистанционно воспользовалось более 1 млн человек. На прошедших в сентябре довыборах в Госдуму в двух субъектах, согласно сообщению ЦИК, всё прошло спокойно и без нарушений.
— К дистанционному электронному голосованию нужно подходить аккуратно, внимательно и постепенно, шаг за шагом. Интерес у избирателей к такому формату есть, и это самое главное, — считает Евгений Шевченко.
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию было доступно тоже только в двух регионах — Москве и Нижегородской области, однако не три дня, как в сентябрьский ЕДГ, а шесть (с 25 по 30 июня). Финальная явка составила около 93%. Правда, в СМИ появлялись сообщения о том, что система несовершенна. Так, журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что якобы дважды проголосовал в Москве: сначала на своем участке, а после — в онлайн-режиме. Схожей историей поделилась гражданка России и Израиля, которая умудрилась отдать свой голос трижды. Позже девушку заочно арестовали. Элла Памфилова назвала такие попытки помешать голосованию провокацией.
В ходе первого досрочного дня голосования в сентябре в Курской и Ярославской областях и Москве явка превысила 50% уже к середине дня. На такие высокие показатели указал замглавы ЦИК России Николай Булаев. По его мнению, это говорит о том, что людям удобно делать свой выбор онлайн.

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