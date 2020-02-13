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В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?

13 февраля 2020, 05:54  •  125 • В мире
Одним из доказательств испытания биологического оружия на людях можно считать информацию о секретной лаборатории Пентагона в Грузии. Так, у Тбилиси есть информация, что только в один день в декабре 2015-го там умерли 24 человека. За весь месяц - 30. Причём расследования по факту их гибели не проводилось, в медицинских отчётах пациенты проходили под номерами, фамилии их до сих пор неизвестны.
Использовать биологическое оружие люди начали очень давно. Первыми были ещё монголы, затем британцы, которые подавляли восстания в Индии весьма изощренным методом, - даря коренному населению заражённую оспой одежду.
В годы Первой мировой в ход пошли отравляющие газы, после чего в Женеве в 1925 году был подписан первый запрет на использование химического и биологического оружия. Но это никого, кажется, не остановило, отмечают авторы расследования, вышедшего на телеканале Царьград.
Так, появилась японская "Фабрика смерти №731", а затем фашистские лагеря. Конвенцию 1972 года, похоже, постигла та же участь, что и документ 1925-го.
Так, эксперт полагают, что лихорадка денге, свиной грипп, атипичная пневмония и сибирская язва - родом из подпольных лабораторий.
Пётр Чумаков, заведующий лабораторией института молекулярной биологии, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН в разговоре с Царьградом заявил, что многочисленные переговоры и конвенции, к сожалению, не останавливают прогресс:
"Сейчас развиваются так называемые технологии двойного назначения. Это когда мирные технологии изучения вирусов могут быть использованы при определённом финансировании и желании для создания чего-то болезнетворного, оружия".
Мало кто знает, что при американском Министерстве обороны действует структура с колоссальным госфинансированием. Так называемое агенство по сокращению угроз. Оно занимается выявлением и разработкой биогенных вооружений по всему миру. США уже давно ведут сбор генетической информации.
"На протяжении уже нескольких десятилетей я как военный журналист наблюдаю за разработкой биологического оружия. Не только США, но и другими странами. Однако именно у американцев сейчас существует порядка 400 лабораторий по всему миру. 40 из них расположены в республиках бывшего СССР. Они всегда были рядом. "Мы занимаемся разработкой вакцины от какой-либо заразы" - это их стандартный ответ", - заявил Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Пару лет назад бывший министр госбезпасности Грузии Игорь Гиоргадзе собирал в центре Москвы пресс-конференцию, чтобы обнародовать шокирующую информацию.
"В стенах лаборатории Лугара биологами военно-медицинской группы США и частными подрядчиками по федеральному контракту с агентством по предотвращению угроз США действительно могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии, - заявил Гиоргадзе. - Здесь у меня имеются списки умерших 30 лиц, проходивших лечение от гепатита С у специалистов лаборатории Лугара. Столько умерло только за декабрь 2015 года. Причём 24 из 30 умерли в один день. Данные за апрель и август 2016 года - в апреле умирает 30 человек, в августе - 13. Вызывает недоумение сведения, указанные в графе "Причина смерти" - там записано "Неизвестно".
Никаких расследований по поводу этих смертей проведено не было. Фамилии умерших в документах не указаны. В лабораторных выписках все пациенты проходили под номерами.

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