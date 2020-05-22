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В один день с парадом Победы? В Госдуме назвали предварительную дату референдума по Конституции
22 мая 2020, 08:55 • 26 • Политика
Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев назвал предварительную дату референдума по поправкам в Конституцию РФ. Не исключено, что его проведут в один день с парадом Победы.
Лебедев рассказал РИА "Новости", что выводы о дате референдума сделал по разговорам среди коллег по Госдуме. Праздничный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне намечен на 24 июня.
"Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в Конституцию", - пояснил вице-спикер.
Ранее стало известно, что Центризбирком возобновил подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию. Дата проведения голосования ещё не назначена, так как она напрямую зависит от ситуации с коронавирусом. После того как президент назовёт день голосования, ЦИК нужно будет ещё примерно 20-30 дней, чтобы полностью завершить подготовку.
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