В один день с парадом Победы? В Госдуме назвали предварительную дату референдума по Конституции

Лебедев рассказал РИА "Новости", что выводы о дате референдума сделал по разговорам среди коллег по Госдуме. Праздничный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне намечен на 24 июня.

"Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в Конституцию", - пояснил вице-спикер.

Ранее стало известно, что Центризбирком возобновил подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию. Дата проведения голосования ещё не назначена, так как она напрямую зависит от ситуации с коронавирусом. После того как президент назовёт день голосования, ЦИК нужно будет ещё примерно 20-30 дней, чтобы полностью завершить подготовку.