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В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера
21 октября 2019, 13:09 • 48 • Украина
Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединёнными Штатами в 2018 году.
@navy.mil.gov.ua Facebook
Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в Facebook.
«Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в настоящий момент катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.
В сентябре 2018 года стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Как указывал представитель ВМС Украины, Киев должен был получить данные корабли в июле 2019-го, однако позднее выяснилось, что списанные для украинской стороны катера не могут пересечь океан.
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