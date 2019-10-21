Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мы живём в разных мирах с нашими детьми
Помпео заявил, что не видел попыток США оказать давление на Украину
"Меркель решила помочь обмануть Донбасс?": В Twitter недоверчиво отнес...
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
Главная / Украина

В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера

21 октября 2019, 13:09  •  48 • Украина
Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединёнными Штатами в 2018 году.
 
@navy.mil.gov.ua Facebook
 

Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в Facebook.

«Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.

В сентябре 2018 года стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Как указывал представитель ВМС Украины, Киев должен был получить данные корабли в июле 2019-го, однако позднее выяснилось, что списанные для украинской стороны катера не могут пересечь океан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
20 октября 2019, 20:54
«Нужно приближать мир, а не удерживать солдат на линии фронта»: как на Украине борются с дезертирством
21 октября 2019, 13:09
В Раде заявили, что Зеленский повторяет путь Порошенко
20 октября 2019, 20:54
Глава Киевской ОГА подал в отставку
21 октября 2019, 10:09
Украина: метания терпил
20 октября 2019, 20:54
На Украине призвали восстановить подачу воды жителям Луганской области
20 октября 2019, 11:09
Охота на экс-президента: как на Украине ищут доказательства преступлений Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 15:39
Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком
20 октября 2019, 04:54
Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами протестов в Гонконге
20 октября 2019, 11:24
"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.