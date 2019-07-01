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В Одессу на военных самолетах НАТО прибыл британский спецназ
01 июля 2019, 03:54 • 48 • В мире
В Одессе приземлились военно-транспортные самолеты НАТО. На борту - техника, оборудование и личный состав, который будет принимать участие в международных учениях Sea Breeze - 2019. Один из самолетов, A400 Atlas, доставил британский спецназ.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Сейчас в Одессе уже находится американский транспортник C-130J Hercules, к нему присоединился британский A400 Atlas.
В ведомстве отметили, что помимо десантников из Британии прибыли водолазы, спецоборудование, различное специальное снаряжение и провиант для военнослужащих.
Также стало известно о том, что в Черное море для участия в этих учениях США направили эсминец "Карни". А в субботу, 29 июня, транспортно-десантный корабль США USNS Yuma привез в Одессу отделение американской морской пехоты.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 июля, в Черном море, а также на Дунае будет дан старт международным военным учениям Sea Breeze - 2019. Маневры будут проходить как на суше, так и на море и продлятся до 12 июля. При этом некоторые учения запланированы и в граничащей с Крымом Херсонской области.
В общей сложности в учениях примут участие представители 19 стран, в том числе США, Великобритании, Грузии, Молдавии, Латвии, Эстонии, Литвы и других.
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