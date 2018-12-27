В Одесской области неизвестные ограбили храм

В Одесской области неизвестные устроили погром в храме в селе Семёновка Белгород-Днестровского района, украли пожертвования и осквернили церковное помещение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата облсовета Ирину Ковалиш, которая опубликовала соответствующий пост в Facebook.

«Совершено нападение на храм в селе Семёновка Белгород-Днестровского района. Неизвестные устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение», — написала она.

Ковалиш уточнила, что за последние пять лет это уже пятое нападение на этот храм, при этом ни разу ни один вандал не понёс наказания за содеянное.

«Сегодня много говорится о религии, церкви, вере. Президент почти стёр язык, рекламируя томос. Миллионы украинцев, едва сводящие концы с концами, зобмированы автокефальностью. Я же, глядя на такие фото бесчинства в храме, вспоминаю слова великого Булгакова о разрухе в головах», — заключила депутат.

Нападения на храмы и церкви УПЦ МП на территории Украины в последнее время фиксируются всё чаще. В частности, 5 ноября в Одессе неизвестные намеревались устроить пожар в колокольне храма иконы Божией Матери. Также, например, 16 апреля неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области, это произошло через десять дней после того, как в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери.

Помимо поджогов религиозных зданий, которые постоянно происходят в стране, злоумышленники совершают и другие преступные деяния в отношении членов УПЦ МП и собственности патриархата. В частности, в январе неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области, а также устроили в Одессе ряд провокаций.