В Одесский морской порт зашел британский эсминец





В Одесский морской порт прибыл эсминец Королевских Военно-Морских Сил Великобритании «Dragon». Как сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook, «дружественный визит» британского эсминца продлится с 7 по 12 октября.За это время планируется проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.Эсминец «Dragon2 (D35) вошел в состав флота Королевских ВМС Великобритании в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение национального символа Уэльса – валлийский дракон Y Ddraig Goch .Напомним, глава МИД Украины заявил, что Украина готова разместить военную базу Великобритании в Николаевской области.