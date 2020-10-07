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В Одесский морской порт зашел британский эсминец
07 октября 2020, 21:30 • 89 • Украина
В Одесский морской порт прибыл эсминец Королевских Военно-Морских Сил Великобритании «Dragon». Как сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook, «дружественный визит» британского эсминца продлится с 7 по 12 октября.
За это время планируется проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.
Эсминец «Dragon2 (D35) вошел в состав флота Королевских ВМС Великобритании в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение национального символа Уэльса – валлийский дракон Y Ddraig Goch .
Напомним, глава МИД Украины заявил, что Украина готова разместить военную базу Великобритании в Николаевской области.
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