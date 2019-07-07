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В Одессе задержан взявший в заложники женщину злоумышленник
07 июля 2019, 15:39 • 99 • Украина
Полиция задержала злоумышленника, который взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Одессе. Об этом сообщили в полиции.
РИА Новости
«В ходе операции злоумышленника задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой отправили в медицинское учреждение. Сейчас злоумышленника доставляют в Суворовский отдел полиции для объяснений», — рассказала в эфире «112 Украина» спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.
Как отметили в ведомстве, злоумышленник 1994 года рождения.
Ранее полиция начала переговоры с правонарушителем, который взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе.
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