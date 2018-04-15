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В Одессе задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании

15 апреля 2018, 01:09  •  46 • Украина
Украинская полиция задержала 41-летнего жителя Одессы, который сообщил о минировании площади в центре города. Об этом информирует «Думская».
 
РИА Новости
 

Как заявили в пресс-службе полиции, задержанный сообщил о минировании, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего о минировании аэропорта.

Также URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

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