В Одессе задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании

Украинская полиция задержала 41-летнего жителя Одессы, который сообщил о минировании площади в центре города. Об этом информирует «Думская».

Как заявили в пресс-службе полиции, задержанный сообщил о минировании, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего о минировании аэропорта.

Также URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.