В Одессе задержали мужчину с гербом СССР, но разрешили марш националистов

В Одессе, где в воскресенье вспоминают жертв пожара в Доме профсоюзов, прошёл марш националистов. Полиция разрешила мероприятие, но задержала мужчину за футболку с гербом СССР.

Жители Одессы вспоминают жертв украинских радикалов, которые погибли во время пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Их убийцы так и не были привлечены к суду.

Украинские националисты тем временем провели параллельную акцию, в ходе которой начали глумиться над погибшими. Они назвали 2 мая не днём траура, а "днём победы".

Одесситы жалуются, что на Куликово поле, куда пришли возложить цветы горожане, полиция пускает строго по 20 человек под предлогом борьбы с коронавирусом. И всех при этом досматривает. А колонна радикалов, насчитывающая 1,5 тыс. человек, свободно марширует по улицам Одессы без масок. Кроме того, полиция задержала мужчину только за то, что он был в футболке с гербом СССР.

Одесситы ругаются и спрашивают: "А что, на националистов вирус не действует?" - пишет Страна.ua.

Отметим, что в конце апреля в Киеве прошёл марш националистов в честь дивизии СС "Галичина". Полиция никого не задержала даже несмотря на то, что один из участников акции выбросил вперёд руку в нацистском приветствии. Примечательно, что законодательство Украины приравнивает коммунистическую идеологию к фашистской. Несмотря на то что обе считаются запрещёнными, за демонстрацию советской символики можно стать фигурантом уголовного дела, но марши поклонников СС при этом свободно проводятся в центре украинской столицы.