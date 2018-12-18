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В Одессе вновь сорвали слушание по делу о бесчинствах 2 мая

18 декабря 2018, 01:54  •  32 • В мире
Малиновский районный суд Одессы не смог провести заседание по делу о преднамеренном убийстве в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. В сообщении на портале "Судебной власти Украины" говорится, что заседание было сорвано из-за ненадлежащего поведения находившихся в зале граждан.
В Одессе в очередной раз было сорвано судебное слушание по делу о бесчинствах 2 мая. Как говорится на портале "Судебной власти Украины", работе Малиновского районного суда помешали неизвестные в зале, которые "не реагировали на замечания председательствующего судьи".
Ранее судебное заседание, запланированное 20 ноября, также не состоялось.
Отмечается, что после очередного срыва слушания суд перенес дату расмотрения резонансного дела на 14 февраля 2019 года.
2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.

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