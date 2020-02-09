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В Одессе вновь снесли памятную доску маршала Жукова
09 февраля 2020, 18:54 • 91 • В России
Дважды за четыре дня в городе-герое Одессе, «патриотическая общественность » - так пишут местные СМИ — демонтировала барельеф четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова. Проще говоря, мемориальную доску маршалу победы подонки раз за разом сбивали с фасада студенческого общежития Одесского национального университета имени Мечникова на улице Новосельского, дом 64. Депутат горсовета Богдан Гиганов пытался противостоять варварству вандалов, но силы оказались неравны.
«Жуков — не герой для Одессы!» - радостно отчитался патриот-агитатор Дмитрий Ганул на своей странице в соцсетях, при том издевательски взывая к полиции, чтобы она посмотрела, как «доска упала и разбилась». Вряд ли бы этот самостийный «герой» посмел сказать подобные слова в лицо самому Георгию Константиновичу...
За комментариями «КП» обратилась к Денису Денисову, директору Института миротворческих инициатив и конфликтологии.
- В Одессе топчутся по памятной доске Георгию Жукову для города у самого черного моря он, и правда, давно уже не герой?
- Не обобщайте , для кого он «не герой»— для официального Киева или для Одессы. В Одессе разные люди живут. И разные люди присутствуют в муниципальной власти. Там есть люди, имеющий иную позицию, чем эта горстка ультра-патриотов. А по сути нео-бандеровцев, исповедующих узко-националистические взгляды, близкие к фашистским.
В Одессе вновь снесли памятную доску маршала ЖуковаФото: Facebook
- То есть, не все в одесской ситуации так однозначно?
- Если сделать нейтральное социологическое исследование, задав вопрос, как обычные одесситы относятся к фигуре маршала Георгия Жукова — думаю, большинство высказалось бы положительно. Надо не забывать, что Одесса — это русско-культурный, русско-язычный город. Это город совершенно уникальной истории, неразрывно связанный с историей государства российского. И в нынешнем виде как крупнейший порт черноморского региона он возник уж точно не благодаря украинским усилиям. Это не более чем очередные провокации отморозков-националистам.
- Но даже аналитические киевские издания об этом пишут в том тоне, что мол так и надо — доска разбилась..
- Так конструируется реальность, ничего общего не имеющая с настоящей историей, но призванная поднять «национальный дух». Чтобы для подрастающего поколения фамилия Жуков отождествлялась со словом «плохо».
- Упоминаний о маршал Жукове на Украине не осталось нигде — в Одессе это было последнее?
- В рамках декоммунизации памятники и барельефы советским маршалам убирались повсеместно. Но так Киев окончательно лишает свою страну действительно героического прошлого. То есть люди, ныне находящие у власти, окончательно расстаются с определением «Великая победа в Великой Войне».
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