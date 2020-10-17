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В Одессе вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии
17 октября 2020, 17:05 • 48 • Украина
Одесситам вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.
«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации», - сообщил Труханов на своей странице в социальной сети.
«Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии. Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны», - уточнил градоначальник.
Напомним, украинский институт национальной памяти внёс маршала Победы в список лиц, подпадающих под декоммунизацию. 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу. Переименование коснулось большого числа улиц, населенных пунктов и прочих объектов.
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