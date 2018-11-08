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В Одессе вандалы разрисовали памятник «Потёмкинцам — потомки»

08 ноября 2018, 19:09  •  78 • Украина
В Одессе неизвестные облили красной краской памятник «Потёмкинцам — потомки» и написали на нём «смерть красным палачам».
 
©wikipedia
 

Об этом сообщает «Думская». 

Издание уточняет, что вандалы также испортили памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Ранее сообщалось, что в центре Киева радикалы попытались снести памятник Николаю Ватутину.

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