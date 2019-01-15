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В Одессе у консульства России прошёл пикет украинских националистов

15 января 2019, 15:55  •  63 • Украина
Пикет националистов в поддержку моряков Украины возле консульства России в Одессе завершился. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Киеве.
 
РИА Новости
 

«Ситуация контролировалась правоохранителями. Ущерба имуществу нанесено не было. Пикет закончился», — сообщил представитель посольства.

Отмечается, что в акции приняли участие около 50 человек.

Ранее сообщалось, что задержанные за незаконное пересечение границы украинские моряки отказались давать показания.

Как стало известно, украинская делегация планирует поднять вопрос о задержании моряков на заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. По решению суда все 24 военнослужащих были арестованы.

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