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В Одессе у консульства России прошёл пикет украинских националистов
15 января 2019, 15:55 • 63 • Украина
Пикет националистов в поддержку моряков Украины возле консульства России в Одессе завершился. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Киеве.
РИА Новости
«Ситуация контролировалась правоохранителями. Ущерба имуществу нанесено не было. Пикет закончился», — сообщил представитель посольства.
Отмечается, что в акции приняли участие около 50 человек.
Ранее сообщалось, что задержанные за незаконное пересечение границы украинские моряки отказались давать показания.
Как стало известно, украинская делегация планирует поднять вопрос о задержании моряков на заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. По решению суда все 24 военнослужащих были арестованы.
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