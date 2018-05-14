В Одессе судья отказался судить мужчину за символ Победы

Эта новость взорвала украинские СМИ. Еще бы, людей, способный на настоящий Поступок на Украине хватает, мы это видели по шествиям «Бессмертного полка» 9 мая. Но это миг единения в повседневной рутине, в которой эти люди просто растворяются. И тем не менее, такие Поступки не остаются незамеченными. Особенно, когда их совершает человек Системы, рискуя карьерой и личным благополучием.

Как сообщила незалежная пресса, в Малиновском райсуде Одессы должен был решаться вопрос о мере пресечения для «политически неграмотного» горожанина, который 9 мая посмел продемонстрировать запрещенную символику. Все сразу вспомнили задержание в Одессе - мужчину гоняли по улицам, пока наконец не зажали в тупике. «Опасный преступник» в День Победы выставить в окно красный флаг с изображением Ордена Отечественной войны. А это ведь и красная звезда, и серп, и молот в одной композиции - подрывающие суверенитет и основы нынешнего украинского государства символы. Да к тому же подпадающие под абсолютно дикий закон о запрете пропаганды «коммунистических и нацистских тоталитарных режимов». А это уже уголовная ответственность - до пяти лет. Звучит абсурдно, но это действительно так.

Однако судья Дмитрий Передерко взял самоотвод, неожиданно (опять же для сегодняшней Украины) мотивировав его морально-этическими соображениями. Мы проверили, соответствующий документ действительно значится в реестре судебных решений. Однако датирован он маем прошлого года. И, вероятно, связан с совсем другим задержанием. Но позиция судьи там описана настолько ярко и однозначно, что не грех привести ее и сегодня практически полностью:

«Я являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны и внуком кавалера двух орденов «Отечественная война», инвалида Великой Отечественной войны 1 группы. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной (Второй мировой) войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена «Отечественная война» в дни празднования народного и государственного праздника «День Победы» как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства».

Достойный потомок своих героических предков.