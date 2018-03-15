В Одессе полиция не будет мешать бандеровцам взять генконсульство России в осаду

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Полиция Украины не будет препятствовать ультранационалистическим боевикам в проведении "акции протеста" перед генконсульством России в Одессе 18 марта 2018 года.

В одесском главке Нацполиции Украины заявили, что не собираются мешать праворадикальным элементам в проведении митинга перед генеральным консульством России. Напомним, что данная "акция протеста" назначена в Одессе на 18 марта — день президентских выборов в России.

По словам начальника главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, его ведомство не намерено препятствовать кому-то в "выражении своего мнения". С другой стороны, он также отметил, что никто не имеет право физически мешать российским гражданам, желающим попасть в дипведомство своей страны, чтобы проголосовать.

Форостяк заявил, что украинские правоохранители будет присутствовать на месте событий с целью обеспечения гражданского спокойствия. Для того, чтобы предотвратить инциденты у здания генконсульства, будут привлечены различные подразделения МВД Украины, включая патрульных и нацгвардейцев.

"Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство", — заявил Руслан Форостяк.