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В Одессе полиция не будет мешать бандеровцам взять генконсульство России в осаду

15 марта 2018, 23:39  •  95 • Политика
Полиция Украины не будет препятствовать ультранационалистическим боевикам в проведении "акции протеста" перед генконсульством России в Одессе 18 марта 2018 года.
В одесском главке Нацполиции Украины заявили, что не собираются мешать праворадикальным элементам в проведении митинга перед генеральным консульством России. Напомним, что данная "акция протеста" назначена в Одессе на 18 марта — день президентских выборов в России.
По словам начальника главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, его ведомство не намерено препятствовать кому-то в "выражении своего мнения". С другой стороны, он также отметил, что никто не имеет право физически мешать российским гражданам, желающим попасть в дипведомство своей страны, чтобы проголосовать.
Форостяк заявил, что украинские правоохранители будет присутствовать на месте событий с целью обеспечения гражданского спокойствия. Для того, чтобы предотвратить инциденты у здания генконсульства, будут привлечены различные подразделения МВД Украины, включая патрульных и нацгвардейцев.
"Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство", — заявил Руслан Форостяк.

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