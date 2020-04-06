В Одессе полиция избила владельца кофейни за работу в карантин

Из-за незапланированного рейда начальника патрульной полиции Одесской области Александра Гостищева и его заместителя Владимира Калина один из местных предпринимателей Пётр Юрочкин после общения с ними попал в больницу.Как оказалось, правоохранители устроили рейд на предмет выявления тех, кто не соблюдает установленные карантинные ограничения.Инцидент произошёл на пляжной набережной в районе 10-й станции Большого Фонтана.Отмечается, что правоохранители прибыли туда проверять, как соблюдаются меры карантина, введённые Кабинетом министров.«Их интересовала торговля в прибрежной зоне. Они посчитали, что таковая запрещена, и решили наказать нарушителей карантина. Несмотря на то, что в упомянутом нормативном акте не упоминается торговля кулинарией без приёма посетителей, полицейские решили остановить работу ларька, в котором продавали чай, кофе и еду на вынос», — говорится в сообщении.Они потребовали документы на право торговли у работника объекта, а потом вызвали владельца и приказали прекратить торговлю. Владелец ларька Пётр Юрочкин прибыл на место, предъявил паспорт и документы на право торговли. Не разъяснив суть правонарушения, патрульные решили задержать и доставить Юрочкина в отделение, применив физическую силу и повалив его на землю.По словам предпринимателя, после такого он попал в больницу, где ему диагностировали растяжение плечевого сухожилия и предварительно — сотрясение мозга. Он рассказал, что Калина следовал за ним в больницу и уже в «скорой» пытался составить на него административный протокол по статье 44-3 КУпАП.В пресс-службе управления патрульной полиции заявили, что «осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено, но не все хотят соблюдать запрет, и возникают подобные конфликтные ситуации».