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В Одессе полиция избила владельца кофейни за работу в карантин
06 апреля 2020, 07:35 • 109 • Украина
Из-за незапланированного рейда начальника патрульной полиции Одесской области Александра Гостищева и его заместителя Владимира Калина один из местных предпринимателей Пётр Юрочкин после общения с ними попал в больницу.
Как оказалось, правоохранители устроили рейд на предмет выявления тех, кто не соблюдает установленные карантинные ограничения.
Инцидент произошёл на пляжной набережной в районе 10-й станции Большого Фонтана.
Отмечается, что правоохранители прибыли туда проверять, как соблюдаются меры карантина, введённые Кабинетом министров.
«Их интересовала торговля в прибрежной зоне. Они посчитали, что таковая запрещена, и решили наказать нарушителей карантина. Несмотря на то, что в упомянутом нормативном акте не упоминается торговля кулинарией без приёма посетителей, полицейские решили остановить работу ларька, в котором продавали чай, кофе и еду на вынос», — говорится в сообщении.
Они потребовали документы на право торговли у работника объекта, а потом вызвали владельца и приказали прекратить торговлю. Владелец ларька Пётр Юрочкин прибыл на место, предъявил паспорт и документы на право торговли. Не разъяснив суть правонарушения, патрульные решили задержать и доставить Юрочкина в отделение, применив физическую силу и повалив его на землю.
По словам предпринимателя, после такого он попал в больницу, где ему диагностировали растяжение плечевого сухожилия и предварительно — сотрясение мозга. Он рассказал, что Калина следовал за ним в больницу и уже в «скорой» пытался составить на него административный протокол по статье 44-3 КУпАП.
В пресс-службе управления патрульной полиции заявили, что «осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено, но не все хотят соблюдать запрет, и возникают подобные конфликтные ситуации».
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