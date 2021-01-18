В Одессе «патриоты» угрожают сжечь еврейский магазин за «издевательство» над украинским языком







В Одессе магазин по доставке блюд еврейской кухни «Артель у Машковичей» оказался в центре скандала из-за норм языкового закона, которые вступили в силу в Украине 16 января 2021 года, и которые обязывают сферу обслуживания к полному переходу в общении с клиентами на украинский язык.Заведение опубликовало в соцсети уведомление с рекламой о доставке хинкали, за что поддалось обструкционному шквалу со стороны так называемых «патриотов». Последние дошли до того, что стали угрожать сжечь магазин за «издевательство над украинским языком».Дело в том, что текст был формально опубликован на украинском языке, однако, был написан русскими буквами.«Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша, Артель у Машковичей», - говорилось в сообщении одесского магазина.В соцсети «патриоты» зашлись в приступе бешеной ярости.«Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», - заявил радикал Сергей Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве.«Через некоторое время расскажете нам, как идет ваш бизнес. Тогда посмеемся вместе», - добавила блогер, бывшая замгубернатора Одесской области Зоя Казанжи.«У вас газ в здание проведен? Ваш соучредитель-жид не боится?», - интересуется некий Михаил Легков, добавив также многозначительное «какое бессмысленное самоубийство».«Патриоты» заявляют, что объявляют бойкот заведению «Артель у Машковичей», отказываясь его посещать.Тем временем владельцы кулинарии заявили, что на них посыпались и другие угрозы, поэтому они намерены обратиться в израильское посольство и в СБУ.«Один из наших учредителей является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины! Помимо этого, мы оказываем благотворительную помощь, в рамках возможности (без афиши). Мы опубликовали рекламу, согласно новому языковому закону, но... Завтра утром, мы будем писать обращение в Израильское посольство и СБУ», - говорится в сообщении.В доказательство того, что им открыто угрожают националисты поджогами, вилами и т.д., владельцы опубликовали скриншоты угроз.В то же время под записью «Артель у Машковичей» встречаются комментарии от одесситов и с поддержкой заведения. Однако, в сравнении с наплывом националистов, их не так уж много.«Держитесь ребята, одесситы с вами!», - написал Андрей Сосновский.«Ребята, держитесь! Вы молодцы!», - отметила Мария Журавлева.«Держитесь, ребята! И спасибо вам!», - написала Татьяна Ерескова.