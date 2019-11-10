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В Одессе памятную доску маршалу Жукову облили краской
10 ноября 2019, 19:54 • 46 • Украина
В Одессе залили краской памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову.
@lustrathionodesa Facebook
Об этом сообщила общественная организация «Всеукраинская люстрация Одесса» на своей странице в Facebook.
На мемориал, расположенный на улице Новосельского, неизвестные в ночь с 9 на 10 ноября нанесли надпись «палач».
В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж барельефа маршалу СССР Георгию Жукову в Одессе, а также сожжение украинскими радикалами принесённых на место демонтажа цветов, заявив, что «всё смешалось в националистическом угаре».
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