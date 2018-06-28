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В Одессе ограбили храм Московского патриархата

28 июня 2018, 17:39  •  39 • Украина

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 28 июня ограбили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в честь Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище Одессы. Об этом в четверг сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

"Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения, разбросали и разбили церковную утварь. Затем вандалы начали взламывать ящики для пожертвований, в которые собирали средства на строительство первого на Украине православного хосписа для онкологических больных "Покров", - говорится в сообщении.

Церковнослужители также отметили, что на территории Одесской епархии совершено уже более 50 нападений на храмы и ни один из преступников так и не был найден или наказан.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата, который поддерживают радикальные националисты. Нападения на представителей УПЦ, осквернение и попытки уничтожить церкви Московского патриархата приобрели регулярный характер.

Так, только с начала 2018 года произошло более десяти подобных случаев. От действий вандалов пострадали храмы в Одесской, Сумской, Кировоградской областях, а также в украинской столице.

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